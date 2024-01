Pioneers holen nächsten wichtigen Sieg

Die Pioneers Vorarlberg jubelten mit dem Sieg bei Schlusslicht Graz über einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Pre-Play-Offs.

Auch im zweiten Drittel bekamen die Pioneers ein weiteres Powerplay - und dieses Mal gelang der Treffer in Überzahl. Nachdem Woger zunächst noch an der Latte scheiterte, fälschte Macierzynski einen Pallestrang-Schuss unhaltbar zum 0:1 ins Tor ab. Kurz vor Drittelende musste erneut ein Grazer auf die Strafbank. Dieses Mal gelang Viksten aber in Unterzahl der Treffer zum 1:1. Doch die Pioneers schlugen noch vor der zweiten Pause durch Oden (PP) zurück und gingen mit dem 1:2 in die Kabinen.