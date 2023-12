Pioneers holen einen Punkt gegen den Tabellenführer - Fehervar siegt in der OT

Durch einen Treffer von Hari entscheiden die Gäste aus Ungarn eine spannende Partie zu ihren Gunsten.

Auf die Bemer Pioneers Vorarlberg wartet im ersten Heimspiel nach dem internationalen Break gleich ein harter Brocken. Denn niemand Geringerer als der Tabellenführer Fehervar war zu Gast in der Vorarlberghalle. Sein Debüt im Trikot der Pioneers gab am Donnerstag Abend der finnisch-amerikanische Doppelstaatsbürger und Neuzugang Joonas Oden. Zudem kehrte nach Verletzung mit Kapitän Alexander Pallestrang ein immens wichtiger Akteur zurück ins Lineup.

Temporeiches Spiel

Das erste Drittel verlief temporeich, das Geschehen wogte hin und her. Die Vorarlberger schalteten vor allem nach Puckgewinn schnell um und so kamen die Pioneers zu mehreren Abschlüssen. Ein erstes Überzahlspiel konnte nicht in einen Torerfolg umgemünzt werden, nach etwas mehr als sieben Minuten jubelten die Gastgeber dann aber über die Führung. Nach einem neuerlichen Scheibengewinn setzte Nick Pastujov seinen Mitspieler Steven Owre ideal ein, sodass dieser alleine auf den gegnerischen Keeper zulaufen konnte. Der Topscorer ließ sich diese Chance nicht nehmen und versenkte das Spielgerät per Backhand in den Maschen. Mit dieser 1:0-Führung ging es schließlich auch in die erste Pause.