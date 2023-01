Pioneers gegen Salzburg chancenlos

Ersatzgeschwächte Pioneers Vorarlberg mussten sich Red Bull Salzburg auswärts klar mit 5:1 geschlagen geben.

Die Pioneers Vorarlberg gastierten heute beim Tabellenzweiten Salzburg und waren dabei auf eine Überraschung aus. Von Beginn weg waren die Hausherren das aktivere und bessere Team. Dies zeigte nach gut zehn Minuten auch die Torschuss-Statistik von 6 zu 1. Der erste Treffer fiel aber erst in der 15. Minute, als Heigl die Salzburger in Führung brachte. Zwei Minuten später erhöhte Nissner auf 2:0. Doch die Pioneers schlugen noch vor der Pause bei 4 gegen 4 durch Jarusek zurück.

Vorentscheidung im 2. Drittel

Im letzten Drittel erhöhte Huber mit einem Schuss aus zentraler Position früh auf 4:1 (46.) und sorgte somit für eine Vorentscheidung. Salzburg war am heutigen Abend mindestens eine Nummer zu groß für die Pioneers und blieb weiter am Drücker. Folgerichtig erhöhte Raffl per Abstauber in der 54. Minute auf 5:1. Schlussendlich kassierten die ersatzgeschwächten Pioneers eine klare und auch in dieser höhe verdiente Niederlage.