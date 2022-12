Pioneers geben 3:0 aus der Hand und bleiben Schlusslicht

Die Pioneers Vorarlberg kassierten trotz 3:0-Führung zehn Minuten vor Schluss eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Asiago.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es heute und morgen mit einem Doppel gegen Asiago weiter, wobei man mit einem Sieg im direkten Duell das Tabellenende verlassen wollte. Und das erste Drittel lief ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Sandhu stellte mit einem schnellen Doppelpack früh auf 2:0 (3./8.). Auch in weiterer Folge blieben die Pioneers am Drücker und erhöhten durch Maver in der 15. Minute auf 3:0. Mit diesem aus Sicht der Pioneers sehr erfreulichen Spielstand ging es in die erste Pause. Das zweite Drittel ist schnell zusammengefasst: viel Kampf, harte Checks, eine kurze Schlägerei auf dem Eis und wenig hochkarätige Torchancen. Ohne weiteren Treffer ging es in die letzte Pause.

Anschlusstreffer bringt Spannung

Im letzten Abschnitt war Asiago das aktivere Team und die Pioneers hatten es vor allem Torhüter Madlener zu verdanken, dass es zu Beginn beim 3:0 blieb. In der 50. Minute konnte aber auch der Schlussmann nichts mehr machen und McShane verkürzte auf 3:1. Nach einer ungenutzten Überzahl-Situation verkürzte Asiago in der 56. Minute durch Gazzola auf 3:2. Und es kam, wie es kommen musste: 76 Sekunden vor Schluss gelang Finoro der späte Ausgleich und es ging in die Verlängerung.

Aufgrund einer Strafe kurz vor Spielende ging es für die Pioneers in Unterzahl in die Verlängerung. Nachdem Madlner zunächt noch die Niederlage verhindern konnte, sorgte Finoro in Überzahl für das entscheidende 4:3 für Asiago.