Pioneers feiern gegen Ljubljana zweiten Sieg in Folge

Die Pioneers Vorarlberg besiegten Ljubljana zu Hause klar mit 5:2.

Pioneers sehr abgeklärt

Und auch der letzte Abschnitt begann für die Pioneers mit einem eigenen Treffer. Daniel Woger erhöhte bereits in der 43. Minute auf 4:0. Kurz danach schrieben auch die Gäste durch Leskinen erstmals an und verkürzten auf 4:1. Doch Ljubljana nahm sich durch weitere Strafzeiten die Chance, noch einmal Spannung in das Spiel zu bringen. In der 57. Minute sorgte Nik Pastujov in doppelter Überzahl mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Das 5:2 durch Sturm kurz vor der Schlusssirene war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Am Ende jubelten die Pioneers über einen hochverdienten 5:2-Heimsieg.