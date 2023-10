Pioneers deklassieren Tabellenführer Villach

Die Pioneers Vorarlberg zeigten ein nahezu perfektes Heimspiel und fügten Tabellenführer Villach eine deutliche 6:1-Niederlage zu.

Nach der Negativserie in den letzten Wochen wollten die Pioneers Vorarlberg ausgerechnet im Heimspiel gegen den Villacher SV die Wende schaffen. Im Tor stand dabei aufgrund der Verletzung von Caffi erneut Madlener. Und die Hausherren zeigten sich von Beginn weg mutig und überstanden eine erste Unterzahl-Situation problemlos. In der 12. Minute war es dann Daniel Woger, der die Pioneers nach Owre-Vorlage in Führung brachte. Und in Überzahl legte Nick Pastujov, erneut nach Vorarbeit von Owre, das 2:0 nach. In weiterer Folge rettete nur ein starker Lamoreux den Villacher SV vor einem höheren Rückstand.