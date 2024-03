0:7-Debakel für die Pioneers in Spiel drei

Die Pioneers Vorarlberg verloren das dritte Spiel im Viertelfinale gegen den KAC deutlich mit 7:0.

Für die Pioneers Vorarlberg hieß es im heutigen Spiel drei des Playoff-Viertelfinales wieder ab nach Klagenfurt. Nach dem knappen 0:1 im zweiten Spiel in Feldkirch wollten MVP Steve Owre und Co. auswärts wie schon im ersten Spiel überraschen.

In der Anfangsphase entwickelte sich ein ähnliches Spiel, wie in den ersten zwei Duellen. Beide Mannschaften standen defensiv sehr gut und hielten zunächst die 0. In der 13. und 14. Minute sorgte der KAC dann mit einem Doppelschlag durch Hundertpfund und Ganahl auf 2:0. Nach einer kurzen Auseinandersetzung und Strafen auf beiden Seiten erhöhe Mursak im Powerplay auf 3:0. Im zweiten Drittel ging es gleichermaßen weiter, denn der KAC erhöhte durch Ganahl und Obersteiner in der 26. und 27. Minute auf 4:0. Anschließend brachten die Pioneers Caffi statt Madlener in das Tor. Doch das brachte leider nicht den gewünschten Erfolg, denn Hundertpfund und Jensen Aabo im Powerplay sorgten noch vor der Pause auf 7:0.