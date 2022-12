Pioneers besiegen den Rekordmeister KAC

Die Pioneers Vorarlberg jubelten auswärts beim KAC über einen überraschenden 3:1-Erfolg.

Nach der klaren Niederlage zu Hause gegen den VSV am Donnerstag ging es für die Pioneers Vorarlberg heute mit dem schweren Auswärtsspiel beim KAC weiter. Die Kärntner besiegten am Freitag die Roten Bullen aus Salzburg nach Verlängerung und zeigten sich in guter Form.

Das erste Drittel war aber eine klare Angelegenheit für die Vorarlberger. Nachdem Metzler die Gäste bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung schoss, erhöhte Eriksson nach einem schön ausgespielten Konter in der 8. Minute auf 0:2. Auch in weiterer Folge lief alles für die Pioneers. Zunächst scheiterte Jacusek noch an der Latte (14.), doch in der 18. Minute erhöhte Viveiros auf 0:3.

Anschlusstreffer kam zu spät

Auch im zweiten Abschnitt waren die Pioneers mindestens auf Augenhöhe mit dem Gegner und ließen weitere Möglichkeiten aus. Doch auch der KAC scheiterte mehrfach am starken Pioneers-Schlussmann Madlener. Nachdem auch Postma kurz vor der Drittelpause allein vor dem Tor an Madlener scheiterte, ging es mit dem klaren 0:3 in das letzte Drittel. Dort versuchte der KAC weiter, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Doch Ticar ließ in der 47. Minute die bis dato größte Chance ungenutzt. In der 53. Minute war es dann aber soweit - nach Petersen-Vorarbeit verkürzte Postma auf 1:3. In der restlichen Spielzeit verteidigten die Pioneers sehr gut und brachten den nicht unverdienten Sieg nach Hause.