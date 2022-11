Pioneers auch gegen Salzburg chancenlos

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich dem EC Red Bull Salzburg auswärts klar mit 6:1 geschlagen geben.

Ausgerechnet auswärts gegen eines der besten Teams der ICE Hockey League - den EC Red Bull Salzburg - wollten die Pioneers Vorarlberg den Weg aus der Krise finden. Und im ersten Drittel sah es, zumindest in Bezug auf die Tore, nicht schlecht aus. Zwar lagen die Salzburger nach Treffern von Meyer (6./PP.) und Raffl (11.) rasch mit 2:0 in Front, doch die Vorarlberger kämpften sich mit Fortdauer des ersten Drittels in die Partie und überstanden auch eine 5:3-Unterzahl unbeschadet. Kurz vor der Pausensirene gelang Jarusek im Powerplay dann sogar noch der wichtige Anschlusstreffer.

Schlechtes zweites Drittel

Im zweiten Abschnitt verpassten es die Pioneers zweimal, in Überzahl den Ausgleich zu erzielen und hatten bei einem Stangenschuss von Raffl sogar Glück, nicht den dritten Treffer zu kassieren. In der 30. Minute war Caffi dann aber erneut geschlagen, als Huber aus kurzer Distanz auf 3:1 stellte. Dieser Treffer war die die Hausherren ein Türöffner, denn Schneider (35.) und Baltram (36.) erhöhten mit einem Doppelschlag auf 5:1.

Die Startphase des letzten Drittels war geprägt von Strafzeiten auf beiden Seiten. Doch sowohl die Salzburger als auch die Vorarlberger konnten keinen Profit daraus schlagen. Bei 5 gegen 5 gab es in der 50. Minute das 6:1 für die Salzburger durch Huber. In den restlichen Minuten spielten die Roten Bullen den Sieg souverän nach Hause. Für die Pioneers bedeutet das 6:1 die nächste klare Niederlage. Weiter geht es heute in einer Woche in Asiago.