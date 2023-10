Pioneers auch gegen den Villacher SV ohne Chance

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich dem Villacher SV nach einem Torfestival klar mit 6:4 geschlagen geben.

Nach der klaren 4:0-Niederlage gegen den KAC am gestrigen Abend wollten die Pioneers Vorarlberg heute im zweiten Spiel des Kärnten-Doppels gegen den Villacher SV zurück auf die Siegerstraße. Doch auch das heutige Spiel begann denkbar schlecht. Denn die Hausherren gingen durch einen Doppelschlag durch MacPherson (6.) und Hancock (7.) früh mit 2:0 in Führung. Auch in weiterer Folge waren die Villacher das bessere Team mit vielen weiteren Chancen. Den nächsten Treffer erzielten etwas aus dem Nichts aber die Pioneers. Lacroix brachte sein Team in der 17. Minute wieder zurück ins Spiel. Kurz darauf wurde der Ausgleich durch das Schiedsrichterteam zurückgenommen.