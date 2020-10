Piloten gesucht: "Star Wars: Squadrons" im Game-Test

Endlich wieder im Cockpit von X-Wing und TIE-Fighter: EA liefert den besten Weltraum-Kampf seit Jahrzehnten!

(PC, PS4 & XB1) Es war einmal vor langer langer Zeit, in einer nicht weit weit entfernten Gemeinde. Da spielte ich noch „Star Wars: X-Wing“ (1993). Auf einer MS-DOSe. In den Missionen flogst du ewig im Kreis, die Missionsbesprechungen gab's als lange Texte und die Zwischensequenzen als pixelige Comic-Animationen. Es war zäh und ich liebte es. Heute hat das Display von meinem Dampfgarer eine bessere Grafik.

Von der Gameplay-Ausrichtung wurde damit eine riskante, aber lohnenswerte Richtung eingeschlagen: Die Kämpfe im neuen Game sind keine simple Arcade-Ballereien, sondern anspruchsvoll und mit angenehmer Tiefe. Während man zuletzt in „Star Wars: Battlefront 2“ locker herumdüste und wahllos auf Ziele ballerte, müssen GamerInnen hier ihre Maschinen und die Instrumente genau beherrschen. Im Gefecht schaltet man Energie auf Waffen, Schilde oder den Antrieb und erhält so mehr Feuerkraft, besseren Schutz vor Angriffen oder kann notfalls mit Extra-Schub flüchten. Dazu muss man das Radar mit den Feindbewegungen im Auge behalten, Reparaturen einleiten, den Vorrat an Spezialwaffen verwalten, und und und. Klingt kompliziert, aber wer sich die Zeit zum Einspielen nimmt, dem wird das bald in Fleisch und Blut übergehen. Als Lohn winken feinste Adrenalinschübe, wenn beispielsweise ein gefinkeltes Manöver gelingt und aus einem gefährlichen Verfolger ein glorreicher Abschuss wird.