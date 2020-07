Pilgern mit der Sommerkirche - Von Scheidegg nach Bregenz

Der Jakobsweg liegt deutlich näher als man denkt.

Pilgern bewegt

„Eine Krise, wie wir sie gerade erleben, fordert uns zum Aufbruch auf. Viele Menschen haben jetzt das Gefühl, so kann es nicht weitergehen“, spricht die Wanderführerin die aktuelle Lage an. Das monotone Gehen, egal ob alleine oder in der Gruppe, könne dabei Antworten geben. „Für mich bedeutet es, gut in mich hinein zu hören und meine Beziehung zu Gott zu stärken.“ An Symbolik haben Wege und Natur viel zu bieten, die Wirkkraft der inneren Bilder spüre sie bei jeder Pilgerroute: Sei es der Umgang mit Grenzen, seien es Weggabelungen, die Entscheidungen fordern, sei es das Erblühen im Frühling und das Kahlwerden, wenn’s dem Winter zugeht – alles Aspekte, die uns wertvolle Spiegel fürs eigene Leben sein können. Alle, die sich tage- oder wochenlanges Pilgern zeitlich nicht leisten können, möchte Silvia Boch ermutigen: „Du musst nicht weit reisen oder ständig neue Wege ausprobieren. Selbst ein- und derselbe Weg ist jedes Mal anders. Er verändert sich je nach eigener Lebenssituation. Also verschiebe es nicht. Geh‘ nicht irgendwann, sondern jetzt.“

Pilgern von Scheidegg (D) nach Bregenz

Vorarlberg pilgert

Man muss der gelben Jakobsmuschel nicht durch Frankreich oder bis nach Spanien folgen, das Pilgerglück liegt auch näher. In Vorarlberg kann das „Gehen als des Menschen beste Medizin“ – so Hippokrates – vielerorts ohne lange Anreise erprobt werden. Im Rahmen der Begegnungsoffensive „Sommerkirche“ macht die Katholische Kirche Vorarlberg Pilgerrouten bekannt und schickt acht Menschen auf den Weg. Jeden Donnerstag lassen wir sie in den VN und auf VOL.AT erzählen. Über innere und äußere Grenzen, sommerweite Horizonte und was es bedeutet, mit sich selbst auf dem Weg zu sein. Spannende Pilgervideos mit dem Titel „Wanderst du noch oder pilgerst du schon?“ erscheinen darüber hinaus in den kommenden Wochen auf VOL.AT. Wohin sind Sie gepilgert? Posten Sie Ihre Pilgerfotos oder Ihren Lieblingspilgerweg unter #pilgerngsi und #sommerkirche. Schicken Sie uns ein Pilgerfoto oder ein Erlebnis. Eine Auswahl daraus veröffentlichen wir in den kommenden Wochen. Zuschriften an: teresa.brunner@russmedia.com