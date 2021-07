Pietro zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück!

Wie der Sänger Pietro Lombardi kürzlich auf Social Media mitteilte, wird er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

"Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte … das zeigt mir 'okay Pietro, hier stimmt was nicht'".