PIER 69: Ein Fest für den Genuss direkt am See

In diesem Lokal kann man nicht nur eine malerische Kulisse bewundern sondern auch ein leckeres Dinner genießen.

Das PIER 69 ist ein Restaurant am schönen Bodensee, das seinen Gästen unvergessliche Genusserlebnisse bietet. Mit der einmaligen Lage direkt am Wasser und einem gemütlichen Outdoor-Lounge-Bereich ist es der ideale Ort, um die traumhaften Sonnenuntergänge zu bewundern. Geleitet wird das Lokal von den Vollblutgastronomen Stefan Köb und Lukas Buttazoni, deren Hingabe und Leidenschaft sich in jeder Facette dieses einmaligen Ortes widerspiegeln.