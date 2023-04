Photovoltaikanlagen: Alle 90.700 Anträge werden gefördert

Photovoltaikanlagen: Alle 90.700 privaten Förderanträge des ersten Calls 2023 werden gefördert

"Es ist der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gelungen, so viel Geld bereitzustellen, dass nun tatsächlich alle Anträge für private Photovoltaikanlagen, die im ersten Call 2023 gestellt wurden, gefördert werden können."

"Gewaltiger Rückenwind"

Insgesamt wurden in dieser Förderrunde rund 90.700 Anträge von privaten Haushalten (Kategorie A und B bis maximal 20 KW Leistung) auf Förderung einer PV-Anlage gestellt, was einem Fördervolumen von nicht weniger als 323 Millionen Euro entspricht. Die hierfür notwendigen Mittel, die über die Fördersumme des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes hinausgehen, stammen aus vorgezogenen Mitteln des Klima- und Energiefonds. Dazu kamen rund 9.300 Anträge von Unternehmen (Kategorien C und D, zwischen 20 und 1000 KW Leistung).