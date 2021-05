Photovoltaik: Zukunftsfähige Energie-Versorgung dank Bürgerbeteiligung

Für den erfolgreichen Ausbau "grüner" Energie ist ein Mitwirken der Bevölkerung unabdingbar. Das Land fördert Bürgerbeteiligungsprojekte.

Förderung für Projekte

Für den Ausbau der erneuerbaren Energieträger - in Vorarlberg betrifft das vor allem Photovoltaik - müssten sich also Menschen und Institutionen ganz konkret beteiligen. Derzeit sind rund 2,6 m² Photovoltaik- und Solarkollektorflächen pro Einwohner installiert. Nach der Devise "Photovoltaik mal drei" soll der Zubau verdreifacht werden. Eine besonders schöne Möglichkeit sei es, sich zusammenzutun und gemeinsam zu investieren, gemeinsam Strom zu produzieren und zu verbrauchen, selbst zu definieren, wie die Regeln innerhalb einer Gemeinschaft gestaltet und gelebt werden sollen. Da das Handeln mit einem nicht zu unterschätzenden Organisationsaufwand verbunden ist, unterstützt das Land die Konzeption und den Aufbau von Bürgerbeteiligungsprojekten mit Förderungen. "Gerade Gemeinden haben breite Möglichkeiten, sich direkt an Bürger zu wenden, sie können sich selbst an Investitionen beteiligen und dadurch bestimmte Vorhaben überhaupt erst ermöglichen", so Adi Gross vom Fachbereich Energie und Klimaschutz. Auch Dächer von Schulen, Sporteinrichtungen und Co. könnten genutzt werden.