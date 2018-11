Phishingmails: Betrüger geben sich als Finanzamt aus

Vorarlberg wird derzeit von Mails überflutet, in denen die Empfänger über eine großzügige Steuerrückzahlung informiert werden. Dabei handelt es sich jedoch über einen Fake, eine sogenannte Phishing-Mail.

Allein am Dienstagvormittag erhielt der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Vorarlberg zehn Hinweise auf die neue Welle an Phishing-Mails, warnt Karin Hinteregger von der Arbeiterkammer auf VOL.AT-Anfrage. In denen wird so getan, als ob das Finanzamt versuche eine Steuerrückzahlung von 1.941,75 Euro durchzusetzen. Dabei handelt es sich jedoch um Betrug, die Absender versuchen so an die Kontodaten der Empfänger zu gelangen.