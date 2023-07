Philippinen erreicht: Taifun "Doksuri" sorgt für Chaos und Panik

Der Taifun "Doksuri" ist im Norden der Philippinen auf Land getroffen und hat heftige Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst.

Der Wetterdienst in dem südostasiatischen Inselstaat sprach von "gewaltigen, lebensbedrohlichen" Winden. Drei Menschen seien ums Leben gekommen, mehr als 11.000 Menschen seien auf der Flucht, teilte der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch mit.

Bis zu 240 Stundenkilometern

Der Tropensturm, der zeitweilig als Super-Taifun eingestuft worden war, war am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in Fuga Island in der nördlichen Provinz Cagayan mit Böen von bis zu 240 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. Später zog er auch über die nahe liegende Insel Dalupiri Island.