Philippinen: Ascheschicht färbt alles grau

Der Vulkan Bulusan auf den Philippinen hat am Sonntag kurzzeitig Asche und Dampf etwa einen Kilometer weit in den Himmel steigen lassen.

Ein Ascheregen ging in nahe gelegenen Dörfern nieder. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie erhöhte die Alarmstufe am Bulusan in der Provinz Sorsogon nach der 17 Minuten dauernden Explosion, betonte aber, Anzeichen für einen bevorstehenden größeren Ausbruch gebe es nicht.