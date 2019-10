Philippa Strache nimmt Nationalratsmandat an

Philippa Strache wird "wilde" Abgeordnete im Nationalrat. Ein FPÖ-Statement ist noch für den Nachmittag angekündigt.

Das berichtete "oe24.at" am Dienstag. Die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache wird damit "wilde" Abgeordnete im Parlament, da sie die Freiheitlichen nicht in ihren Klub aufnehmen wollen. Strache war von der FPÖ auf Platz 3 der Landesliste gereiht worden.

"Ich nehme das Mandat an", zitierte "oe24.at" Philippa Strache. Die FPÖ kündigte an, die Lage noch vor ihrer Klubsitzung am Nachmittag zu kommentieren.