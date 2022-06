Philipp Pöschmann wechselt zum EHC Lustenau

Der EHC Lustenau sichert sich die Dienste eines aktuellen Nationalspielers

Ab der kommenden Saison stürmt der 25-jährige Wiener Philipp Pöschmann für die Lustenauer. Trotz mehrerer Angebote – auch aus der ICE Hockey League - hat er sich für den EHC entschieden.

Über einen sehr prominenten Neuzugang können sich die Fans des EHC Lustenau freuen. Der aktuelle Österreichische Nationalspieler Philipp Pöschmann wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Lustenauer und verstärkt den Angriff der Sticker. Begonnen hat Pöschmann, der beim UEC Mödling erstmals am Eis stand, seine Ausbildung in der Okanagan Hockeyschool im Sportzentrum NÖ, doch nach nur zwei Jahren wurde er von Bratislava abgeworben. Die Saisonen 2013/14 und 2014/15 verbrachte er bei Slovan Bratislava, ehe er in der darauffolgenden Saison zu den Salzburg Juniors wechselte. Seit der Saison 2016/17 war er bei den Bulldogs Dornbirn engagiert und wurde auch immer wieder vom EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League eingesetzt.

Auch kann er auf Erfahrungen in der Österreichischen Nationalmannschaft zurückblicken. Schon im Jahr 2015 hatte er mit seinen Toren und Assists einen großen Anteil daran, dass Österreichs U18 Nationalmannschaft in die Liga der 16 besten Teams auf der Welt aufstieg. Auch bei der U20 Nationalmannschaft hatte er regelmäßige Einsätze. In der Vorbereitung zur abgelaufenen A-WM 2022 in Finnland stand er im erweiterten Kader von Team-Coach Roger Bader.

„Ich bin sehr froh, dass sich Philipp für den Wechsel zum EHC Lustenau entschieden hat. Mit ihm bekommen wir weitere Durchschlagskraft in der Offensive. Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, kann er unseren jungen Spielern auf Grund seiner bereits erworbenen Erfahrungen mit Sicherheit einiges weitergeben. Mit dieser Verpflichtung hat auch unser Trainer eine weitere sehr gute Aktie in Bezug auf die Linienzusammenstellungen“, so EHC Präsident Herbert Oberscheider.

Bestätigter Kader des EHC Lustenau

Tor

Erik HANSES

Lukas REIHS

Verteidigung

Julian AUER

Simon GRATZER

Stefan HRDINA

Albert KRAMMER

Mads LARSEN

Dominik OBERSCHEIDER

Sturm

Chris D’ALVISE

Fabio HAAS

Dominic HABERL

Lucas HABERL

Philipp KOCZERA

David KÖNIG

Philipp PÖSCHMANN

Kevin PUSCHNIK

Lenz MOOSBRUGGER

Leon SCHMEISER

Oskari SIIKI

Max WILFAN