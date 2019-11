PFZ-Schließung: "Zeit, Missverständnisse zu klären"

Schließung Pädagogisches Förderzentrum Feldkirch (PFZ): W&W konfrontierte Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink mit den Vorwürfen besorgter Eltern.

Dr. Barbara Schöbi-Fink: Die Irritation rund um die vorangegangene Kommunikation, die sowohl die Eltern als auch das Kollegium als kurzfristig und unzureichend wahrgenommen haben, kann ich gut nachvollziehen. Entstanden ist dies durch die sehr späte Intervention der Bildungsdirektion und den Zeitdruck der Stadt Feldkirch im Hinblick auf eine Bauentscheidung. In jedem Fall wäre eine allfällige Schließung des PFZ frühestens in vier Jahren aktuell.

WANN & WO: Während ihrer Zeit als Vize-Bürgermeisterin waren sie stark im früher geplanten Projekt, nämlich der Integration der „Sonderschule“ in den anvisierten Neubau der Schule in Altenstadt involviert. Von Seiten der Bildungsdirektion ist dieses Projekt aber nun vom Tisch. Worin liegen die Gründe für den Kurswechsel?

Dr. Barbara Schöbi-Fink: Als Landesrätin ist es meine Aufgabe, die Schullandschaft des ganzen Landes im Auge zu behalten und das Wohlergehen aller Kinder im Fokus zu haben. Ich vertraue, vor allem auch in meiner Funktion als Präsidentin der Bildungsdirektion für Vorarlberg, auf die Expertise der Fach­experten in der Bildungsdirektion.

Dr. Barbara Schöbi-Fink: Mit der Entscheidung der Vorarlberger Landesregierung, einen Prozess „Vorarlberg auf dem Weg zu einem Inklusiven Gemeinwesen“ zu starten, ergibt sich auch die Verpflichtung, in allen Belangen das Wohl der einzelnen Kinder im Auge zu behalten. Ich möchte festhalten, dass die Wahl der Schulart (Integration in Volks- und Mittelschule bzw. Sonderschule) nach wie vor ein Recht der Eltern darstellt. Auch bei einer allfälligen Umsetzung der angepassten Planungsvariante können Eltern nach wie vor diese Entscheidung treffen. Und das ist auch gut so, denn die Eltern wissen am besten, was gut für ihr Kind ist.