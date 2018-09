„Pflegesystem ohne Migration nicht zu halten“

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker bestätigt gegenüber dem "ORF Vorarlberg" die Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), wonach das österreichische Pflegesystem ohne Migration nicht mehr zu halten ist. Hier sei mehr Hilfe von seiten des Bundes angesagt.

Zwar wolle sie noch nicht von einem Pflegenotstand sprechen, so Wiesflecker gegenüber dem “ORF Vorarlberg”, doch Vorarlberg berfinde sich in einer durchaus schwierigen Situation. „Ich teile die Einschätzung des WIFO, dass wir Kräfte aus dem Ausland brauchen, um die Pflege sicherzustellen“, sagt die grüne Soziallandesrätin.

In Zukunft müsse viel mehr Pflegepersonal aus dem Ausland rekrutiert werden. In der 24-Stunden-Pflege werde in Vorarlberg bereits stark auf ausländische Betreuerinnen zurückgegriffen, aber auch im pflegerischen Fachbereich sei man in Zukunft auf mehr ausländische Hilfe angewiesen.