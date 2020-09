Pflegerin oder Todesengel?

Mordversuch: 51-jährige Holländerin soll versucht haben, pensionierten Landwirt zu vergiften. Angeklagte freute sich schon auf sorgenfreies Leben mit „Haus am Meer“.

Der Rentner hatte Glück

Durch den Medikamentencocktail, der ihm laut Staatsanwaltschaft von der Angeklagten verabreicht wurde, wurde der Hustenreflex unterdrückt. Der Patient erstickte beinahe. Bekannte des Mannes hatten in letzter Minute auf einem Arztbesuch bestanden. Die Angeklagte, die dem Mann zur Hand ging, soll diesen immer wieder hinausgezögert haben.

„Von den gesundheitlichen Problemen, die durch den Tablettenmix hervorgerufen wurden, ist zum Glück keine Beeinträchtigung zurückgeblieben“, so Opfervertreter Rechtsanwalt Stefan Denifl.

Sorgenfreies Leben, wenn der Rentner nicht mehr lebt

In der 17-seitigen Anklageschrift wird einiges angeführt, was höchst eigenartig wirkt. Unter anderem der Kontakt der Beschuldigten mit ihrem Lebensgefährten. Laut Anklage macht sie ihm dort bereits den Mund wässrig von einem sorgenfreien Leben, wenn erst der Rentner nicht mehr lebt. Dass sie den betagten Herren dazu gebracht habe, ein Testament zu schreiben, welches ausschließlich sie und ihren Sohn zu Erben macht. Sie freute sich bereits auf ein Haus am Meer.