Pfleger hatte Sex mit Patientin - keine Vergewaltigung

Im Zweifel muss Schöffensenat von Unschuld ausgehen, Angeklagter beteuert, Sex sei freiwillig gewesen.

Am Landesgericht Feldkirch saß heute ein 52-jähriger rumänischer Alten- und Krankenpfleger auf der Anklagebank. Eine mittlerweile verstorbene Patientin, um die sich der Mann kümmerte, beschuldigte den Pfleger, dieser habe sie in ihrer Wohnung in Frastanz vergewaltigt. Er habe sich auf die Schwerkranke gelegt und den Beischlaf vollzogen. Sie hätte Schmerzen gehabt, als Lungenkranke ohnedies schon schwer Luft bekommen, ihre Gegenwehr habe nichts genutzt. Nach dieser Einvernahme der Frau sollte es eine zweite geben, doch die kam nicht mehr zustande. Sie erlag ihren Leiden.