Pflegepersonal zu Weihnachten im Dienst

Während die meisten Menschen an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester Zeit mit ihren Liebsten zu Hause verbringen, sind Ärzte und Pflegepersonal des Landeskrankenhauses Hohenems im Dienst.

Angelika Längle, Abteilungsleiterin der Inneren Medizin im LKH Hohenems, erklärt im VOL.AT-Interview, wie ein Krankenhaus-Dienst an Weihnachten abläuft.

Sowohl Teile des Pflegepersonals als auch Patienten, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind, müssen den Heiligen Abend im Krankenhaus verbringen. Angelika Längle erklärt, wie die Zeit rund um Weihnachten sowohl für Patienten als auch für das arbeitende Personal so schön wie möglich gestaltet werden kann.

Besuche an Weihnachten

Grundsätzlich besteht derzeit in den Vorarlberger Krankenhäusern nach wie vor ein Besuchsverbot. An Weihnachten und zum Jahreswechsel gibt es jedoch Ausnahmen: Jede Patientin, jeder Patient darf an den Feiertagen von einer Person besucht werden.