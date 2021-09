Pflegemangel: "Corona macht Situation nicht leichter"

Thomas Hopfner, SPÖ-Klubobmann, sprach bei "Vorarlberg LIVE" über den Vorarlberger Pflegemangel und die Diskussion zum Arbeitslosengeld.

In den Vorarlberger Pflegeheimen fehlt das Personal. Eine Personalprognose vor Corona schätzte den Bedarf bei den Diplompflegekräften auf 24, bei den Sozialbetreuungsberufen fehlten 40 Vollzeitäquivalente. Nun schätzt Gesundheitslandesrätin Katharina Wiesflecker den Bedarf um die Hälfte höher ein, wie die VN am Dienstag berichteten.

Personalmangel in der Pflege

Aus Sicht der SPÖ müsse man mit einem Lehrgeld von 1700 Euro Anreize für den Berufseinstieg setzen, betont SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner in „Vorarlberg LIVE“. Alle Vorzeichen deuten auf eine Verschlechterung der Personalsituation. Schließlich seien die Arbeitsbedingungen für viele belastend. „Corona macht die Situation auch nicht leichter, sondern noch einmal schwieriger“, betont Hopfner die Notwendigkeit, die Motivation für den Berufseinstieg zu steigern.

Einen ähnlichen Schritt ging man bei der Polizei, erinnert der ehemalige Leiter der Polizeischule in Feldkirch. Damit wollte man Menschen mit Lebenserfahrung den Wechsel einfacher und leistbar machen. „In der Pflege wird es ähnlich sein“, vermutet Hopfner. „Es geht in Summe darum, dass man den Arbeitsbereich attraktiv macht“, will der Sozialdemokrat auch eine Pflegereform anregen. Denn allein die Bevölkerungsentwicklung wird diese notwendig machen.