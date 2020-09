Pflanzen bringen Farbe in den Herbst

Ein herzhafter Griff in den Farbentopf, und schon belebt sich der Garten aufs Neue. Nachdem die Sommerblüher langsam zu schwächeln beginnen und der Herbst in unseren Gefilden allmählich Einzug hält, ist frischer Glanz im Garten gefragt. Die Zeit ist gekommen, um den verblassenden Sommerflor gegen kräftige Herbstfarben einzutauschen.

Zeitlos schön

Ziel der Gartengestaltung im Herbst ist es, aktiv Farbe ins Spiel zu bringen. Das geht am besten mit robusten Herbstblühern. Zeitlos schön und immer noch im Trend sind Chrysanthemen. Sie sind seit langer Zeit in unseren Gärten präsent, und dennoch kann man sich an ihnen nicht sattsehen. Neue Züchtungen in vielen Schattierungen von Weiß über Gelb, Rot bis hin zu Lila sind beim Gärtner erhältlich und machen den Garten bunt und farbenfroh. Dabei sind sie vielseitig einsetzbar. Sie eigenen sich für Einzelstellung oder in kleinen Gruppen. Nur wenige Pflanzen laufen im Herbst so zur Hochform auf wie Chrysanthemen. Zwar variieren nach Modeströmung die Blütengrößen immer wieder, doch Multiflora-Chrysanthemen gehören einfach zum Herbst wie der Schnee zum Winter und die Hitze zum Sommer.