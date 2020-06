Pfingsten: Freizeitunfälle in Brand, Batschuns, Bludenz

Alpine Notlage in Brand - Wanderunfall in Batschuns - Paragleiter-Notlandung in Bludenz.

01. Alpine Notlage in Brand

Am Nachmittag des 1.6.2020 wanderte ein 46-jähriger Mann mit seiner 20-jährigen Tochter und seinem 10-jährigen Sohn in Brand von der Douglass Hütte am Lünersee in Richtung Saulajoch. Im Bereich des Klettergartens wollten sie im weglosen Gelände nach Schattenlagant ins Tal absteigen. Der Tochter gelang der Abstieg, indem sie sich an Stahlfixseilen, welche für die Felsräumung beim Klettergarten verwendet werden, festhielt.

Sie gelangte unverletzt ins Tal, erlitt aber einen Schock.

Vater und Sohn blieben ca. 100 m unterhalb des Saulasteiges im Gelände zurück. Sie kamen nicht mehr weiter.

Die Tochter setzte einen Notruf ab, worauf Vater und Sohn vom Polizeihubschrauber Libelle mittels 30 m V-Tau geborgen und zur Talstation der Lünerseebahn geflogen wurden. Die Familie wurden mit der Rettung zur Kontrolle ins LKH Bludenz verbracht.



02. Wanderunfall in Batschuns

Am 1.6.2020 um ca. 15:45 Uhr stürzte eine 62-jährige Frau in Batschuns, Furx auf dem Wanderweg zwischen Alpwegkopf und Bingadels, auf einer Seehöhe von ca. 1400 Meter.

Eine nachkommende Wandererin setzte einen Notruf ab.

Die unbestimmten Grades verletzte Wandererin wurde von der Bergrettung geborgen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht.



03. Paragleiter-Notlandung in Bludenz

Am Nachmittag des 1.6.2020 führte ein 25-jähriger Mann einen Gleitschirmflug vom Hohen Fraßen durch. Über dem Gebiet „Unterstein“ in Bludenz sank der Gleitschirm aufgrund der fehlenden Thermik ab. Der Pilot versuchte noch auf dem Sportplatz Unterstein zu landen, wurde aber durch die böigen Windverhältnisse abgetrieben. Er konnte auf dem Dach des Realgymnasiums Bludenz notlanden und sich umgehend vom Gleitschirm lösen, um nicht mitgerissen zu werden.

Bei der Landung wurde er nicht verletzt. Mehrere Dachziegel des Daches wurden durch die Landung beschädigt. Der Mann wurde im Anschluss von der Feuerwehr Bludenz mit der Drehleiter vom Dach des Realgymnasiums geborgen.

Die Feuerwehr Bludenz war mit drei Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Die Sicherheitswache und Polizeiinspektion Bludenz waren mit je 2 Mann vor Ort.