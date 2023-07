Pferdehof Bösch war fest in Deutscher Hand

Abschluss der Reitsporttage in Rankweil mit Doppelsieg von Marcel Wolf. Veranstalter in Teamwertung auf Platz zwei.

RANKWEIL. Nach dem gelungenen Auftakt mit dem dreitägigen Springturnier vor sieben Tagen fand am vergangenen Wochenende auf dem Pferdehof der Familie Bösch in Rankweil zum Abschluss der internationalen Pferdesporttage die diesjährigen Bewerbe in der Disziplin Dressur statt. Es wurde Dressur von lizenzfrei bis hin zum St.Georg (Klasse S) geritten. Bei Traumwetter gingen insgesamt an den drei Tagen 29 Bewerbe mit 397 Starts über die Bühne. Es waren wieder Paare aus Deutschland, Schweiz und Österreich am Start. Das Highlight war wie immer die Musikkür am Samstagabend bei Flutlicht, in der insgesamt neun Paare an den Start gingen. Den Sieg holte sich Marcel Wolf aus Deutschland. Den Hauptbewerb St. Georg 24 Stunden später konnte ebenfalls Marcel Wolf für sich entscheiden. Bei den Jungpferden 7- jährig in der Klasse M holte sich Raphael Dedic aus Rankweil den verdienten zweiten Rang. Zum Abschluss fand das Finale der Mannschaftsmeisterschaft statt. Es gingen insgesamt fünf Mannschaften mit je fünf Reitern an den Start. Nach einem spannenden Finale hat die Mannschaft des SV-Ebnit die Goldmedaille gewonnen. Der Gespannfahrverein Montfort aus Rankweil holte sich die Silbermedaille mit dem Mannschaftsführer Raphael Dedic und den Reitern Hanna Valentak, Martina Ott, Tina Seitz, Katja Amann und Sophia Riedl. Die Bronzemedaille holten sich ex aequo der Verein Leiblachtal und der Verein Eichenhof Dornbirn. Ein großer Dank gilt auch den fünfzig freiwilligen Helfern die sich alle Mühe gab, dass die drei Tage zu einem gelungenen Turnierabschluss wurde. Die Rankweiler Pferdesporttage gehören alljährlich zum fixen Terminkalender der Vorarlberger Springsport- und Dressursportszene und ist nicht mehr wegzudenken. VN-TK