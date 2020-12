Pfeil bei den Coronazahlen zeigt leicht nach oben

26 neue Coronafälle und 1.178 Corona-Positive am Mittwoch in Vorarlberg.

Stand Mittwoch 24 Uhr: Am Mittwoch stieg die Zahl der aktiven Corona-Infizierten wieder leicht an. Wie schon am Dienstag wuchs - nach zuvor grundsätzlich gesunkenen Zahlen - auch am Mittwoch die Zahl der aktiven Fälle in Vorarlberg an - um 26 auf 1.178 Personen.