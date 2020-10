Pfefferspray und Einsatzschild: 25-Jährige in Anstalt eingewiesen

Nach Cannabismissbrauch leidet 25-Jährige an paranoider Schizophrenie, hört Stimmen und Außerirdische.

Bis zuletzt bleibt die junge Frau uneinsichtig. Warum sie nach zwei Monaten in Rankweil nach wie vor in der Psychiatrie bleiben soll, sieht sie nicht ein, sie sei doch jetzt wieder gesund und will heim. Alle seien gegen sie, ist sie enttäuscht, dass sie heute nicht nach Hause gehen kann. Gerichtspsychiater Franz Riedl führt aus, dass die Patientin seit 2019 insgesamt 24 Mal stationär behandelt wurde. Seit 2014, als ihre Krankheit sich manifestierte, sind es sogar 35 Mal. Die Hälfte davon waren Zwangseinweisungen. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, wo die Polizei gerufen wird.