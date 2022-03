Pfarrgemeinderatswahlen 2022 in Hörbranz

Gestalte deine Pfarrgemeinde mit

Am Samstag den 19.03.2022 und Sonntag den 20.03.2022 wird auch in Hörbranz die Wahl des Pfarrgemeinderates durchgeführt. Wahlberechtigt sind alle in Hörbranz wohnhaften Katholiken mit Mindestalter 16 Jahren (Stichtag 01.01.2022). In den Wahllokalen im Pfarrheim in Hörbranz und im Salvatorkolleg können die Stimmzettel am Samstag von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr abgegeben werden. Stimmzettel sind auch direkt in den Wahllokalen erhältlich. Der 17-Personen umfassende Pfarrgemeinderat wird für eine Periode von fünf Jahren gewählt.