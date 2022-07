Pfarrgemeinderat in Hörbranz

Beim Sonntags-Kindergottesdienst wurde der neue Pfarrgemeinderat vorgestellt

Der Pfarrgemeinderat (kurz: PGR) wird in Österreich alle fünf Jahre neu gewählt. Wahlberechtigt sind dabei alle Katholikinnen und Katholiken die (je nach Diözese) das 14. bzw. 16. Lebensjahr erreicht haben. Gemeinsam mit dem örtlichen Pfarrer bilden sie die eigentliche Leitung der Pfarrgemeinde. Der Pfarrgemeinderat bildet ein Gremium, das für das Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde mitverantwortlich ist. Zusammen mit dem Pfarrer arbeiten die gewählten Frauen und Männer ehrenamtlich an der Entwicklung der Gemeinde mit, damit dieser als kirchlicher, sozialer und gläubiger Lebensraum verwirklicht und erhalten wird. Er richtet für die vielseitigen und unterschiedlichen Aufgaben Fachausschüsse ein oder übergibt Aufgaben an Einzelne oder Gruppen. Der Pfarrgemeinderat kümmert sich auch um die personellen, räumlichen und finanziellen Voraussetzungen der Pfarrgemeinde. Er organisiert Veranstaltungen und Gottesdienste mit und vertritt die Pfarrgemeinde nach außen.