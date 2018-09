Pfarrer nimmt Abschied von seinen Gemeinden

Seelsorger Noby Acharuparambil verlässt Pfarrverband Krumbach-Langenegg-Lingenau.

Krumbach. Viele Angehörige des Pfarrverbandes Krumbach-Langenegg-Lingenau fanden sich in der Krumbacher Pfarrkirche ein, um ihren Pfarrmoderator Noby Acharuparambil zu verabschieden. Vor exakt drei Jahren hatte der Seelsorger die Leitung des Pfarrverbandes übernommen. Die Diözesanleitung hat seinem Wunsch nach Versetzung in einen kleineren Pfarrverband entsprochen und Pfarrmoderator Noby wird nun seinen Dienst in den Pfarren Meiningen und Brederis ausüben.