Pfarrer Dominik Toplek trägt sein Glaubensbekenntnis als Tattoo auf dem Rücken

Ein religiöses Gesamtkunstwerk

Auf seinem linken Schulterblatt prangen die hebräischen Buchstaben für "Jahwe", den Namen Gottes im Alten Testament. Darunter steht "ich bin es" auf Altgriechisch - ein Zeichen für Jesus. Dazu kommt noch der lateinische Schriftzug "Anima" für die Seele. Das Tattoo steht für das Glaubensbekenntnis. Auch Galaxien, die vier Elemente, der Planet Erde und der vitruvianische Mensch sind zu finden. Sein nächstes Tattoo ist bereits in Planung - das altgriechische Wort für "Denk um" soll dazu kommen.

Toplek zeigt sein Tattoo in der Pfarrkirche Dornbirn-Schoren. Bild: VOL.AT/Mayer

Positiv provozieren und ins Gespräch kommen

Tattoos hätten ihm immer schon gefallen, erzählt Toplek. In der katholischen Kirche seien sie etwas verpönt. Die Reaktionen seien dementsprechend unterschiedlich. Dem Pfarrer gefällt auch, dass er über die Körperkunst mit Jugendlichen ins Gespräch kommt. Er spricht gerne über seine Tattoos und ihre Bedeutung. Ihm falle kein anderer Priester oder Pfarrer im Ländle ein, der ein Tattoo trage. Für ihn sind sie jedoch ganz klar mit der Religion vereinbar. Er wolle auch etwas provozieren, gibt er im VOL.AT-Gespräch an - wenn auch auf positive Weise. Für ihn ist sein Körper ein Tempel Gottes, den er nach seinen Vorstellungen gestalten will und als Ausdruck seines Glaubens verwendet.