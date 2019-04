Osterkerzen sorgen für Lichtermeer in der Rankweiler Kirche St. Josef

Hunderte Rankweiler Bürger sorgten in der Osternacht-Feier in der Kirche St. Josef für ein Lichtermeer.

RANKWEIL. Mehr als 500 Menschen feierten zusammen mit dem Pfarrer Wilfried Blum und der Rankweiler Chorgruppe Shalom in der vollbesetzten Kirche St. Josef in Rankweil die Osternacht. „Diese historische Messe ist der Höhepunkt des Rankweiler Kirchenjahres. Es ist eine ganz besondere Nacht und nicht so wie alle anderen. Der Sieg des Lebens über den Tod und der Auferstehung Jesus Christus“, sagt Rankweil Pfarrer Wilfried Blum. Der feierliche Gottesdienst in der Kirche St. Josef glich als Schwerpunkt einem mehrminütigem Lichtermeer. Mit den Ministranten, dem Chor Shalom ist Pfarrer Blum in die Kirche marschiert und quer durch die Menschenmassen mit der großen Osterkerze wurde der österliche Segen ausgesprochen. Im größten kirchlichen Fest des Jahres haben auch die Besucher, darunter sehr viele junge Kinder, von den Ministranten eine Kerze und eine Narzisse präsentiert bekommen und sorgten für unvergessliche Momente. Das Entzünden der Osterkerze gilt als Zeichen für die Auferstehung Jesu. Der Rankweiler Chor Shalom feiert heuer sein 35-Jahr-Jubiläum und die Mitgestaltung der Osternacht in St. Josef zählt zu den Highlights der rund 30 Mitglieder umfassenden Musikgruppe.VN-TK