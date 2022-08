Pfarrer Albert Egender in Pension

Mit einer würdigen Dankesfeier wurde am Sonntag, 28. August 2022 Pfarrer Albert Egender nach 46 Jahren Pfarrer, Seelsorger, Bauherr, Haus- und Friedhofsverwalter sowie Finanzchef in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Auch war er Reiseleiter, Gärtner, Hausmann, Koch, Gastgeber, Sänger, Taxifahrer und auch Kümmerer der Pfarre Doren. Eine ganz große Ehre war es, dass zu dieser Dankesfeier die Bürgerschützen, der Kameradschaftsbund, der Musikverein und die Feuerwehr teilgenommen haben und ausgerückt sind. Ein besonderer Dank galt Bürgermeister Guido für die Dankesworte an den Pfarrer sowie der Katholischen Frauenbewegung, die die gesamte Organisation der Agape, das Backen der „Häppchen“ und den Ausschank übernommen haben.

Für den liebevollen und sehr schönen Blumenschmuck in der Pfarrkirche waren die beiden Kirchenschmückerinnen Nicole und Mäggie verantwortlich. Ein Dank galt aber auch all jenen Frauen, die so zahlreich ihre Frischblumen aus dem Blumengarten zur Verfügung gestellt haben.

Durch das Mitwirken und Mitgestalten der Organistin Elisabeth und dem „Projektchor 321“ unter der Leitung von Sabine und Robert wurde der Gottesdienst sehr festlich umrahmt.