Pfarre Krumbach feierte Patrozinium

Im Rahmen des Patroziniums fand auch der Pastoralbesuch durch Diözesanbischof Dr. Benno Elbs statt.

Krumbach. Das Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Martin von Tours, wurde von der Krumbacher Pfarrgemeinde würdig gefeiert. Die Feier des Patroziniums hat in Krumbach schon eine sehr lange Bedeutung und Tradition. Vom Kleinkind bis zu den ältesten Einwohnern des Dorfes ist der heilige Martin ein Begriff. Vermutlich in den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts entstand am Standort der heutigen Pfarrkirche eine Kapelle zu Ehren des heiligen Martinus. Im Jahre 1470 fand deren Konsekration laut Kopie der Weiheurkunde statt. Auch die heutige Pfarrkirche wurde am 30. Juli 1806 dem heiligen Martin und Wendelin geweiht.