Pfändertunnel: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall

Pkw-Lenker mit Bregenzer Kennzeichen fährt ins Heck eines deutschen Wohnmobils. Es gibt eine verletzte Person mit Schleudertrauma.

Im Pfändertunnel ist es in Fahrtrichtung Deutschland zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen.

Der Unfall ereignete sich um 14:09 Uhr in Fahrrichtung Deutschland. Ein Pkw-Lenker mit Bregenzer Kennzeichen fuhr seinem deutschen Vordermann aus noch unbekannter Ursache ins Heck des Wohnmobils.

Verletzter mit Schleudertrauma

Schäden an Pkw und Wohnmobil

Totalsperre aufgehoben, aber Rückstau

Der Pfändertunnel war rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. In weiterer Folge kam es jedoch zu Rückstaubildungen bis in den späteren Nachmittag hinein.