Schauspieler Peter Simonischek ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Peter Simonischek ist tot. Dem Schauspieler ist in seiner langen Karriere das Kunststück gelungen, sowohl den Liebhabern der schweren Dramatik als auch den Freunden leichter Komödien, den Theatergängern wie den Kinofans, Radiohörern wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen - und das ohne anbiederische Volkstümelei. In der Nacht auf Dienstag ist Peter Simonischek nun im Alter von 76 Jahren gestorben, wie die Bundestheater bestätigten.

Welterfolg mit "Toni Erdmann"

Seine große Popularität beim Publikum verdankte der am 6. August 1946 geborene Grazer nicht zuletzt seiner frappanten Fähigkeit, in verschiedenste Charakterfächer zu schlüpfen und sich diese ganz zu eigen zu machen. So ist etwa seine Interpretation eines Pariser Lebemannes an der Seite von Udo Samel in Klaus Michael Grübers Wiederentdeckung des Labiche-Stücks "Die Affäre Rue de Lourcine" an der Berliner Schaubühne legendär. Zugleich bleibt er als Herr des Salzburger Domplatzes unvergessen, wo Simonischek 2002 bis 2009 eine Rekordzahl prägnanter Auftritte als "Jedermann" absolvierte. Und schließlich trat er 2016 mit der Dramödie "Toni Erdmann" noch im reiferen Alter ins Rampenlicht des Weltkinos.