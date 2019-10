Peter Pilz droht nun juristisches Ungemach

Nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Parlament droht Langzeit-Mandatar Peter Pilz nun juristisches Ungemach. Die Staatsanwaltschaft Wien etwa setzt ihre Ermittlungen gegen das politische Urgestein fort, die sie nach dem Mandatsverzicht Pilz' und vor dessen Wiedereinzug in den Nationalrat 2018 aufgenommen hatte. Auch ein Prozess in St. Pölten findet im November seine Fortsetzung.

Dabei geht es etwa um die Causen Ekis und Natascha Kampusch. In beiden Fällen soll Pilz Details aus geheimen Akten veröffentlicht haben.

Bereits im November muss sich Pilz am Landesgericht St. Pölten einfinden. Denn da wird der Prozess, bei dem sich der ehemalige Nationalratsabgeordnete wegen übler Nachrede an Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter verantworten muss, fortgesetzt. Pilz hatte im Juni 2018 aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können. Weil er kurz darauf erneut ein Nationalratsmandat erhalten hatte, wurde die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt. Kronawetter hatte in der Causa Eurofighter die Anklage gegen den Werber Gernot Rumpold vertreten und musste sich von Pilz "Komplizenschaft" nachsagen lassen.