Peter Northug: Langlauf-Star mit Kokain erwischt

Der norwegische Langlauf-Star Petter Northug ist mit Kokain erwischt worden. Er sei in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten, anschließend sei ihm Blut abgenommen worden, schrieb der 34-Jährige auf Instagram.

Der frühere norwegische Skilanglauf-Star Petter Northug muss sich wegen Raserei, Fahrens unter Einfluss von Rauschmitteln und Drogenbesitzes verantworten. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeibezirks Øst am Montag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem mehrere norwegische Medien von den Verstößen berichtet hatten, die dem zweifachen Olympiasieger von der Polizei vorgeworfen werden.

Northug: "Habe großen Fehler gemacht"

"Ich habe einen großen Fehler gemacht", schrieb Northug (34) bereits am Freitagabend in den sozialen Medien: "Letzte Nacht wurde ich von der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten. Ich fuhr zu schnell und wurde auch zu einer Blutuntersuchung gebracht. Außerdem fand die Polizei in meinem Haus eine kleine Menge Drogen. Es ist Kokain."