Personelle Veränderungen im Gemeindeamt Egg

Marc Meusburger übernimmt die Funktion des Gemeindesekretärs und Amtsleiters von Norbert Greussing.

Egg. 18 Jahre lang war Norbert Greussing als Gemeindesekretär und Amtsleiter unter drei verschiedenen Bürgermeistern im Gemeindeamt Egg tätig. Vor einem Jahr hat er in seiner Heimatgemeinde Bizau das Bürgermeisteramt übernommen und damals sein Beschäftigungsverhältnis bei der Marktgemeinde Egg von 100 auf 50% reduziert. Nach knapp einem Jahr als Bizauer Bürgermeister, wird er seine Tätigkeit bei der Gemeinde Egg zeitlich weiter einschränken, weil die Bürgermeisterfunktion vollsten Einsatz erfordert.

Zukünftig wird Norbert Greussing an zwei Halbtagen das Bauamt der Marktgemeinde betreuen sowie bei Bedarf als Vertretung im Standesamt fungieren. Das sind jene beiden Verwaltungsaufgaben, die mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht haben“, so Greussing. Nach nur einem Jahr im Gemeindedienst übernimmt Marc Meusburger die Funktion des Gemeindesekretärs und Amtsleiters im Teamwork mit dem erfahrenen, früheren Schwarzenberger Gemeindesekretär Josef Behmann.