Personalnachfrage steigt wieder an

Mit aktuell 13.755 (Stand: 22. März 2021) ist die Zahl der Arbeitslosen in Vorarlberg im Vergleich zur Vorwoche um -174 (-1,2 Prozent) weiter gesunken.

1.300 neue Stellenangebote seit Anfang März

Seit 1. März 2021 wurden dem AMS Vorarlberg rund 1.300 neue Stellenangebote gemeldet. "Wir unterstützen die Unternehmen intensiv bei der Personalsuche," erklärt Bereuter. "Wichtig ist aber auch, dass alle arbeitslosen Personen sofort mit der Jobsuche beginnen. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso mehr sinken die Chancen auf eine Beschäftigung," so der AMS-Landesgeschäftsführer. Aktuell sind über 3.900 Stellenangebote im AMS eJob-Room, Österreichs größter Internetjobbörse und in der AMS JOB APP veröffentlicht. Gesucht wird in allen Qualifikationsbereichen, von Anlernkräften bis hin zu AkademikerInnen.