Personal-Training mit dem "Terminator": Das kostet eine Trainingsstunde mit Arnold Schwarzenegger

Für den guten Zweck bot der Schauspieler und Ex-Bodybuilder u. a. seine Dienste als Personaltrainer an und sammelte bei einem Charity-Event in seiner Villa fleißig Spenden.

Arnold Schwarzenegger (75) hat für ein beachtliche Summe ein Personal-Training mit sich versteigert. Die Einnahmen der privaten Trainingseinheit kamen einer Organisation zugute, mit der der Actionstar seit Jahrzehnten Kindern in Not hilft.

Private Trainingsstunde

Ein Bauunternehmer aus Florida zahlte für eine Trainingseinheit mit Arnie für sich und seine Söhne ganze 150 000 US-Dollar, eine weitere Gruppe zahlte denselben Preis. Im berühmten "Gold’s Gym" im kalifornischen Venice Beach wurden sie am Sonntagmorgen vom einst bestbezahlten Actionstar Hollywoods trainiert. In einem Video des Promiportals "TMZ" ist zu sehen, wie der ehemalige Bodybuilder und siebenfache Mr. Olympia seine vorübergehenden Schützlinge an den Geräten trainiert.