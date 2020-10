Persönliches Gebet an Allerheiligen und Allerseelen

Montafon. Alle religiösen Feiern und Gottesdienste für Allerheiligen und Allerseelen sind auf Grund der Covid 19- Situation abgesagt, heißt es in einer Mitteilung von Pfarrer Hans Tinkhauser (Leiter des Pfarrverband Mittleres Montafon) und Kaplan Dariusz Radziechowski.

“Gemeinsame Gottesdienste zu Allerheiligen und Allerseelen am Friedhof können in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Gräber werden aber gesegnet werden, wenn auch nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier”, heißt es ausdrücklich in dem Aufruf der Bischofskonferenz, der an die Pfarrgemeinden adressiert ist. Das Münster Schruns und alle Pfarrkirchen sind zum persönlichen Gebet an beiden Tagen bis 20:00 Uhr geöffnet. Das Läuten der Kirchenglocken erinnert uns an das gemeinsame Gebet für unsere