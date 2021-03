Persönlicher Frühlingsgruß für Familien

Buch. Familienverband kreierte zu Ostern eine Überraschung mit Mehrwert.

Auf das Weihnachtsprojekt, hier bastelten Kindergartenkinder und ABC-Schützen auf Abstand den Schmuck für den Christbaum am Dorfplatz, folgte nun mit Blick auf Ostern eine weitere Aktion. Verantwortliche des Familienverbandes der Ortsgruppe Buch lieferten mit einer persönlichen Widmung einerseits ein schmackhaftes Präsent und andererseits gleich die Grundlage für eine Blumenwiese mit. Das Ganze handlich verpackt in Eierschachteln und an Mitglieder und Beteiligte der rührigen Ortsgruppe direkt nach Hause zugestellt. „Wir wünschen viel Spaß dabei und einen schönen Start in den Frühling“, lassen die Organisatoren in Zeiten von Corona zusätzlich per Schreiben ausrichten. Der Mehrwert liegt dabei sozusagen auf der Hand: Denn die vorbereiteten „Saatbomben“ können von den Kids in der warmen Jahreszeit unkompliziert im Garten verteilt werden. Das Ergebnis stellt sich dann später als Augenweide für Mensch und Tier ein. (MST).