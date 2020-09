Perfekter Saisonstart für den FC Dornbirn

Der FC Dornbirn jubelte im ersten Saisonspiel über einen knappen 1:0-Erfolg beim GAK.

In der zweiten Halbzeit waren die Grazer zu Beginn das bessere Team und kontrollierten das Spiel. Der erste Treffer gelang dennoch dem FC Dornbirn. Nach Vorlage von Fridrikas sorgte Neuzugang Katnik in der 66. Minute für das 0:1. In weiterer Folge machte der GAK noch einmal viel Druck, um zum Ausgleich zu kommen. Diesen verhinderte aber vor allem Dornbirn-Torhüter Bundschuh mit zwei starken Paraden. So gelang den Rothosen schlussendlich ein hart umkämpfter 0:1-Sieg zum Saisonauftakt.