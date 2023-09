Perfekter Saisonauftakt für den EC Bregenzerwald

Die Tiger siegten gegen die Red Bull Juniors aus Salzburg mit 3:1

Andelsbuch, Dornbirn. Einen Saisonauftakt nach Maß legte der EC Bregenzerwald gegen die Red Bull Juniors aus Salzburg hin. Die Truppe von Coach Jussi Tupamäki gab den Mozartstädtern vor knapp 600 Fans mit 3:1 das Nachsehen. Die ersten Duftmarken auf Seiten der Hausherren setzten Neuzugang Erik Embrich (3., 12.), Julian Zwerger (6.) und Roberts Lipsbergs (12.) die jedoch allesamt in Gästekeeper Simon Wolf ihren Meister fanden. In Minute 13 klingelte es dann aber erstmals im Kasten der Salzburger. Manuel Metzler sorgte mit einem satten Schuss für die 1:0-Führung. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz, denn nicht einmal eine Zeigerumdrehung später ließ auch Maximilian Kirchebner (14.) aus der Distanz das Netz hinter Wald-Goalie Alexander Schmidt zappeln.

Weil im Anschluss daran Philip Metzler (18.) und Lipsbergs (19.) ihr Visier nicht gut genug eingestellt hatten, ging es mit dem Spielstand von 1:1 in die erste Drittelpause. Nach Wiederbeginn nahmen die Jungbullen das Tor der Wälder ordentlich unter Beschuss, auf der Gegenseite scheiterte Embrich (27.) erneut. Für den nächsten Torjubel zeichnete dann der 21-jährige Este im ECB-Dress Daniil Kulintsev (37.) in Überzahl verantwortlich. Im Schlussabschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, Richard Schlögl (50.) hatte ebenso das 3:1 auf dem Stock wie der an diesem Abend glücklose Embrich (55.). Den Deckel drauf machte schließlich Kulintsev (59.) mit seinem empty-net-Treffer. Damit starteten die Tiger erstmals seit fünf Jahren wieder einmal mit einem Sieg in die Meisterschaft.